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15:48 03.05.2024

СБУ повідомила про підозру двом окупантам, які використовували українців для створення міграційної кризи в ЄС

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СБУ повідомила про підозру двом окупантам, які використовували українців для створення міграційної кризи в ЄС

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох керівників окупаційного "МВС РФ по Запорізькій області", які займалися депортацією українців.

"Ідеться про двох росіян - Миколу Опришка, який очолює загарбницьку установу, та його підлеглого Костянтина Разигріна – керівника "міграційного управління", - повідомляється у телеграм-каналі СБУ в п'ятницю.

За інформацією спецслужби, зловмисники організували примусові вивезення жителів тимчасово захопленої частини території Запоріжжя до Ростовської області, а потім – до північно-західного кордону росії з Латвією.

"За наявними даними, так рашисти намагалися створити штучну міграційну напругу у країнах Євросоюзу. Як свідчать матеріали слідства, людей змушували йти пішки до прикордонних застав Латвії під виглядом біженців до ЄС", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зазначають, що в разі спротиву потерпілим погрожували розстрілом та репресіями проти їхніх близьких родичів, які залишилися на тимчасово окупованій частині України.

"Маршрут депортованих українців проходив через Мелітополь, з якого потім вивозили до перевалочного табору в селищі Синявське Ростовської області. Там потерпілих об'єднували в групи для подальшого "конвоювання" до прикордонних територій Росії, зокрема до Псковської області, що межує з Латвією", - уточнюють у спецслужбі.

Також встановлено, що після депортації людей окупанти розграбували їхні будинки та приватне майно.

"Задокументовано, як рашисти викрали 74-річного жителя тимчасово окупованого міста Пологи в Запорізькі області з його власної оселі. Потім літню людину вивезли в лісопосадку за 10 кілометрів від кордону з ЄС, де з іншими "біженцями" гнали в напрямку однієї з прибалтійських країн", - наголошують у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили окупантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення обох фігурантів до відповідальності за злочини проти українців.

Теги: #сбу #окупанти

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