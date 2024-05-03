ТЧХУ: Інформація в соцмережах про збір персональних даних для отримання грошової допомоги та наборів до Великодня - фейк

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) про всі види гуманітарної допомоги повідомляє у своїх офіційних джерелах і не збирає персональних даних через соціальні мережі.

"Український Червоний Хрест повідомляє про всі види гуманітарної допомоги на офіційних каналах комунікації, наприклад на сайті redcross.org.ua, а також ніколи не збирає особисті дані через соціальні мережі", - написало ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

У ТЧХУ розповіли, що в соціальних мережах шахраї поширюють неправдиву інформацію про нібито видачу Українським Червоним Хрестом подарункових боксів до Великодня тим, хто виїхав за кордон.

"Шахраї просять подати заявку через нібито офіційний бот у телеграмі, де збирають персональні дані та просять підтвердити особисту інформацію. Це фейкова інформація та фейковий чатбот", - попередило ТЧХУ.

Окрім цього, в соціальних мережах поширюється інформація про нібито відкриту реєстрацію на грошову допомогу від Українського Червоного Хреста, яка видається певним категоріям населення протягом трьох місяців.

"Ця інформація також не відповідає дійсності", - наголосили в ТЧХУ та попросили в разі виявлення фейкової інформації надсилати на електронну пошту - [email protected] лист і посилання на неправдиве джерело.