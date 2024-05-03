ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумову

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.

"У взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом генпрокурора Бюро виявило у колишнього посадовця Служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн", - ідеться в повідомленні відомства в п'ятницю.

У повідомленні не зазначені імені фігуранта. Судячи з подробиць затримання, йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова, який залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення. Президент України Володимир Зеленський у квітні 2022 року позбавив Наумова звання генерала.

У Бюро уточнюють, що фігурант, перебуваючи на керівних посадах у СБУ, став власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини, автомобіля BMW X6 xDrive40d, вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину, а також майже €593 000 і більше ніж $120 000.

Крім того, як зазначено в повідомленні, у власності ексчиновника СБУ перебували два смарагди вартістю понад €6500 кожен.

У ДБР нагадують, що раніше цьому фігуранту було повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК).

ДБР також повідомило йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років.

Підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова ознаки корупційного кримінального правопорушення на суму понад 32,7 млн грн.

"Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ скеровано до Офісу генерального прокурора для долучення до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності", - йшлося в повідомленні НАЗК.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, $120 тис. і два дорогоцінні камені. У липні суд у Сербії відхилив запит про його екстрадицію в Україну. Засуджений у Сербії до року ув'язнення за відмивання грошей Наумов у січні 2024 року вийшов на свободу.