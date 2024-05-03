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10:50 03.05.2024

Матеріали до 2-го читання законопроєкту про заборону афілійованих із РПЦ організацій оприлюднять після юрекспертизи

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Матеріали до 2-го читання законопроєкту про заборону афілійованих із РПЦ організацій оприлюднять після юрекспертизи

Порівняльну таблицю до другого читання законопроєкту про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371), оприлюднять після проведення юридичної експертизи згідно з Регламентом, пояснили у пресслужбі Апарату Верховної Ради у відповідь на звинувачення в затягуванні її публікації.

"Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, законопроєкти до другого читання оприлюднюються на офіційному вебсайті Верховної Ради України після того, як вони пройдуть юридичну експертизу. Згідно з Регламентом, кінцевий варіант порівняльної таблиці для розгляду парламентом у другому читанні готує його профільний комітет, після чого передає її головному юридичному управлінню Апарату Верховної Ради України, який і проводить таку експертизу", - йдеться в заяві пресслужби на сайті парламенту.

У пресслужбі розповіли, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту № 8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи було надано головному юридичному управлінню комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня 2024 року о 16:30.

"Станом на 3 травня 2024 року порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на офіційному вебсайті Верховної Ради України як законопроєкт, що підготовлений згідно з Регламентом для розгляду парламентом у другому читанні", - наголошується в заяві.

Раніше в деяких українських медіа з'явилася інформація, що Апарат Верховної Ради нібито затягує оприлюднення матеріалів до другого читання урядового проєкту закону про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№ 8371).

Верховна Рада ухвалила в першому читанні цей законопроєкт 19 жовтня 2023 р.

Теги: #рада #рпц #заборона #законопроєкт

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