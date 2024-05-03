ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

Українські захисники за добу знищили 1270 окупантів, 22 танки, 33 бронемашини, 58 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 19 безпілотників, 47 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати противника Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 472140 (+1270) осіб, танків - 7354 (+22) од, бойових броньованих машин - 14129 (+33) од, артилерійських систем - 12102 (+58) од, РСЗВ - 1053 (+0) од, засоби ППО - 786 (+2) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19), крилаті ракети - 2126 (+0), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42) од, спеціальної техніки - 1993 (+5)", - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюють.