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03:48 03.05.2024

Окупанти за минулий день обстріляли 9 громад Сумської області, зафіксовано понад 200 вибухів

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Окупанти за минулий день обстріляли 9 громад Сумської області, зафіксовано понад 200 вибухів

Російські окупанти за минулий день обстріляли 9 громад Сумської області, застосувавши артилерію і FPV-дрони, зафіксовано понад 200 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 215 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Середина-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

В обладміністрації уточнили, що в Миропільській громаді відбулися артилерійські обстріли (49 вибухів) і атака FPV-дронів (5 вибухів).

У Великописарівській громаді зафіксовано скидання з БпЛА снарядів ВОГ (2 вибухи), атака FPV-дронів (4 вибухи), артобстріли (33 вибухи).

Також найбільшу кількість вибухів зафіксовано в громадах: Середино-Будська - обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів), пуски ракет НАР із літака (4 вибухи) та атака FPV-дрона (1 вибух); Білопільська - обстріл із АГС (10 вибухів), мінометів (13 вибухів), артилерії (6 вибухів); Хотинська - удари з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів), із танка (5 вибухів).

 

Теги: #україна #вибухи #сумська_область

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