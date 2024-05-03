Війська РФ увійшли на військову базу США в Нігері - ЗМІ

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені американські війська, повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США в ніч на 3 травня.

Підкреслюється, що цей крок відбувся після вимог нігерійської хунти вивести американські війська з країни, яка до перевороту торік була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, які вбили тисячі людей.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США, який виступав на умовах анонімності, заявив, що російські сили не змішувалися з американськими військами, а використовували окремий ангар на авіабазі 101, що розташована поруч із міжнародним аеропортом Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Те, що сталося, порушує питання про долю американських об'єктів у країні після виведення військ.

Reuters нагадує, що США та їхні союзники були змушені вивести війська з низки африканських країн після переворотів, які привели до влади групи, що прагнуть дистанціюватися від західних урядів. Крім майбутнього виведення військ із Нігеру, американські війська останніми днями також залишили Чад, а французькі війська пішли з Малі та Буркіна-Фасо.