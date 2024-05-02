Події

23:18 02.05.2024

Кулеба обговорив із Сікорським позитивну динаміку в українсько-польських відносинах

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Кулеба обговорив із Сікорським позитивну динаміку в українсько-польських відносинах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, про це повідомляють у Телеграм-каналі зовнішньополітичного відомства в четвер увечері.

"Під час нашої розмови ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах. Ми також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та Формулу миру Президента Зеленського", - зазначив Кулеба.

 

Теги: #польща #відносини #ураїна

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