Кулеба обговорив із Сікорським позитивну динаміку в українсько-польських відносинах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, про це повідомляють у Телеграм-каналі зовнішньополітичного відомства в четвер увечері.

"Під час нашої розмови ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах. Ми також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та Формулу миру Президента Зеленського", - зазначив Кулеба.