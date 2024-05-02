Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 58 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 89 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Червоний Хутір Чернігівської області, Середина-Буда Сумської області, Дергачі, Липці та Рублене на Харківщині, Дружба, Водяне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Времівка та Старомайорське Донецької області, П'ятихатки Запорізької області. Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на бахмутському та новопавлівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Красногорівка та Вугледар Донецької області, обласний центр Херсон.