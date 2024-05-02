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18:57 02.05.2024

Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

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Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак
Фото: Офіс Президента України

Саміт миру у Швейцарії покликаний зафіксувати, що війну потрібно зупинити й повернути справедливий мир на українську землю, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це чітка фіксація того, що війну потрібно зупинити, потрібно повернути справедливий мир на українську землю, звернути увагу на міжнародне право, статут ООН. І, безумовно, це консолідація відповідальних країн щодо подальшої підтримки України", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

За його словами, запрошення розіслано більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям.

"Росії справді не буде на Саміті миру у Швейцарії, це наша принципова позиція", - наголосив Єрмак. Водночас, за його словами, "ми все робимо для того, щоб Китай був. Китай дуже важливий, і постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів консультації. Ми зробимо все для того, щоб Китай був присутній".

Говорячи про "справедливий мир", Єрмак сказав, що це "наша незалежність, наша територіальна цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, наш суверенітет, повернення всіх наших людей, всіх наших полонених, всіх наших незаконно депортованих дітей, це відповідальність країни-агресора, це подолання криз, які створив агресор на нашій землі й створив узагалі у світі".

Теги: #китай #єрмак #саміт_миру

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