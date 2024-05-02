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16:24 02.05.2024

У Мукачеві відкрили Центр рекрутингу української армії

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У Мукачеві відкрили Центр рекрутингу української армії

У Мукачеві Закарпатської області відкрили 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії.

Як повідомляє Мукачівська міська рада, Центр розташований у приміщенні ЦНАПу за адресою: площа Духновича, 2. Графік роботи центру: з понеділка до четверга з 8:00 до 18:00, у п'ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу з 9:00 до 15:00.

Для зв'язку з центром слід скористатися номером телефону +38 050 372 30 00. Електронна пошта: [email protected]

"У рекрутингових центрах не видають повісток, тут громадяни можуть отримати інформаційно-консультаційні послуги стосовно служби в Збройних силах та, за бажанням, зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором. Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Центр рекрутингу української армії в Мукачеві - це частина мережі центрів, яку створює Міністерство оборони України у співпраці з місцевими органами самоврядування та місцевою владою.

Для отримання додаткової інформації про вакансії в Силах оборони можна відвідати сайт.

Теги: #центр #рекрутинг #мукачеве

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