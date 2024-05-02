На катерах ВМС ЗСУ "Ірпінь" і "Рені", отриманих від Естонії, виконуватимуть бойові завдання

З нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" і "Рені" проведено ритуал підняття Військово-морських прапорів Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці, в церемонії під керівництвом командувача ВМС ЗС України віцеадмірала Олексія Неїжпапи, крім військових моряків, узяла участь делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом Командування Військово-морських сил Збройних сил України на честь міста-героя Ірпінь і міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим", - ідеться в повідомленні.

Після завершення церемонії гості мали змогу під час переходу морем ознайомитися з облаштуванням катерів, їхніми ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України.

"Катери "Ірпінь" і "Рені" виконуватимуть бойові завдання, зокрема з захисту цивільного судноплавства", - зазначили у ВМС.