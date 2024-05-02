Сили оборони України покращили своє тактичне становище в районі Серебрянського лісництва - ОСУВ "Хортиця"

Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище в районі Серебрянського лісництва на лиманському напрямку, водночас на куп'янському напрямку останнім часом спостерігається активізація противника, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У районі Серебрянського лісництва, на лиманському напрямку, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище", - сказав Волошин.

Говорячи про ситуацію на куп'янському напрямку, речник зазначив, що ворог останнім часом там "зарухався", проте російські окупанти не проводять таких активних штурмових дій, як на сусідніх напрямках.

"На цьому напрямку наші захисники фіксують ворожу активність російської армії, окупанти підтягують особовий склад, боєкомплект, військову техніку. Надзвичайної активності ворога в цій смузі відповідальності немає", - розповів Волошин.

Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", зокрема, противник завдає артилерійських та мінометних ударів по населених пунктах неподалік лінії зіткнення, також проводить авіарозвідку.

"Є ймовірність така, що дії ворога свідчать про те, що він свої спроби та наміри щодо захоплення населених пунктів навколо Куп'янська і самого міста не полишив", - наголосив Волошин.