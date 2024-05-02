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12:06 02.05.2024

Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ вживають заходів щодо стабілізації обстановки та повернення під контроль н.п. - ОСУВ "Хортиця"

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Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ вживають заходів щодо стабілізації обстановки та повернення під контроль н.п. - ОСУВ "Хортиця"

Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному в Покровському районі, проте частина, в якій перебуває противник, перебуває під вогневим контролем українських воїнів, бої тривають, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів Волошин.

Речник наголосив, що українські сили вживають усіх заходів щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.

"З цією метою було введено додаткові сили і засоби резерву", - зазначив Волошин.

Загалом, як зазначили в ОСУВ "Хортиця", найскладніша ситуація наразі на покровському та курахівському напрямках, тривають запеклі бої.

Волошин нагадав, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох своїх бригад збройних сил РФ і намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, із нашого боку здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність", - зазначив речник.

Теги: #ситуація #донецька_область #очеретине

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