Події

11:26 02.05.2024

Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

1 хв читати
Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

Перший Саміт миру для України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, стане платформою для діалогу про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України, йдеться в повідомленні пресслужби президента України.

"15–16 червня на виконання січневої домовленості між мрезидентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амгерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн", - зазначається в повідомленні на офіційному сайті глави Української держави в четвер.

Наголошується, що організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. "У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом президента для опрацювання Української формули миру", - зазначено в повідомленні.

"Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході", - наголосили у пресслужбі президента.

"Саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес", - зазначено в повідомленні.

Теги: #офіс_президента #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 01.05.2024
В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

В Офісі президента закликали світових діячів культури підтримати Глобальний саміт миру

19:04 24.04.2024
Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

19:04 24.04.2024
Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

20:17 23.04.2024
Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

14:51 20.04.2024
Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру - Зеленський

19:44 12.04.2024
Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

16:40 11.04.2024
Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

19:27 06.04.2024
Дата Саміту миру може бути узгоджена найближчими днями

Дата Саміту миру може бути узгоджена найближчими днями

11:05 05.04.2024
Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

18:34 04.04.2024
Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули четверо мирних жителів, поранені вісім - ОВА

ГУР: Окупанти запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС

За добу на Харківщині загинули чотири мирні жителі у результаті ворожих обстрілів

"Нова пошта" підтвердила обстріл російською балістикою одного зі своїх відділень в Одесі

ОСТАННЄ

Російський ракетний удар по Одесі знищив посилки на "Новій пошті" на 3 млн грн

У Запорізькій області на Великдень буде посилено заходи безпеки - голова ОВА

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

Обстріляна територія шахти на Донеччині, споживання знижується в умовах потепління - Міненерго

На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули четверо мирних жителів, поранені вісім - ОВА

В Україні презентували проєкт для підлітків для розвитку м'яких навичок і подолання освітніх втрат "ПОВІР"

У Києві на ст. метро "Звіринецька" розпочали встановлення нової назви

На Миколаївщині уламками збитої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру

Бронь для військовозобов'язаних співробітників оформили 11 перевізників

Пожежу на складі "Нової пошти" в Одесі ліквідовано - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА