Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

Перший Саміт миру для України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, стане платформою для діалогу про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України, йдеться в повідомленні пресслужби президента України.

"15–16 червня на виконання січневої домовленості між мрезидентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амгерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн", - зазначається в повідомленні на офіційному сайті глави Української держави в четвер.

Наголошується, що організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. "У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом президента для опрацювання Української формули миру", - зазначено в повідомленні.

"Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході", - наголосили у пресслужбі президента.

"Саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес", - зазначено в повідомленні.