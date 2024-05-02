Події

11:22 02.05.2024

У Запорізькій області на Великдень буде посилено заходи безпеки - голова ОВА

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У Запорізькій області на Великдень буде посилено заходи безпеки - голова ОВА

Заходи безпеки буде посилено в Запорізькій області на великодні свята, зокрема правоохоронці вийдуть на посилене чергування, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На великодні свята в Запоріжжі та області будуть посилені заходи безпеки. Співробітники Нацполіції та інших служб вийдуть на посилене чергування, щоб унеможливити провокації ворога. Тому не варто дивуватися збільшенню кількості правоохоронців та посиленню безпекових заходів", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Очільник ОВА додав, що жителям регіону необхідно із собою мати документи, що засвідчують особу, і виконувати законні вимоги правоохоронців.

Теги: #безпека #великдень #запорізька_область

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