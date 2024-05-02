Пожежу на складі "Нової пошти" в Одесі ліквідовано - поліція

Фото: https://t.me/odeskaODA

Рятувальники ліквідували пожежу на складі "Нової пошти" в Одесі, спричинену ворожим ракетним обстрілом із балістики в ніч на четвер, повідомляє відділ комунікації Національної поліції Одеської області.

"Вночі 1 травня російські війська атакували південний регіон, попередньо, балістикою. В обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру – складські приміщення, зокрема поштове, та навколишні житлові будинки. На одному об’єкті виникла масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину Росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу, а також забезпечують правопорядок.

Як повідомлялося, до 14 зросла кількість поранених унаслідок ракетного обстрілу Одеси.