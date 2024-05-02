Окупанти за добу завдали 368 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Російські війська за минулу добу завдали 368 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Протягом доби окупанти 368 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі в четвер уранці.

Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці. Також 139 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, а 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.

Крім того, 213 артобстрілів завдано по території Оріхового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

За словами Федорова, надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.