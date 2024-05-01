Поліція в Тбілісі застосувала проти демонстрантів водомети і перцевий спрей після спроб зламати ворота будівлі парламенту

Поліція в Тбілісі в середу ввечері застосувала водомети і перцевий спрей для припинення спроб демонстрантів зламати ворота у двір будівлі парламенту Грузії.

МВС Грузії розповсюдило заяву, в якій ідеться про те, що після того, як підрозділи МВС залишили прилеглу до парламенту територію, учасники акції стали поводитися агресивно і спробували зламати залізні ворота законодавчого органу.

"Співробітники МВС для відновлення правопорядку використовували спеціальні засоби, передбачені законом, так званий перцевий спрей і водомет", - сказано в заяві.

Тим часом грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що поліція також застосувала імовірно сльозогінний газ.

За інформацією телекомпанії, є постраждалі серед учасників акції протесту, постраждав також оператор телекомпанії.

Раніше група учасників акції протесту спробувала зламати ворота парламенту, демонстранти водночас стали кидати пляшки та інші важкі предмети у двір парламенту, де перебували поліцейські.