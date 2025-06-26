На кордоні РФ та Грузії утримуються депортовані українці, 12 з них вже евакуйовані – МЗС

Евакуація громадян України, які були депортовані з РФ після відбуття покарання на її території та утримувалися на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах, вже здійснюється, українські дипломати працюють над вирішенням проблеми, повідомили журналістам в Міністерстві закордонних справ України у четвер.

"21 червня до Молдови вже були евакуйовані троє громадян України. 25 червня здійснено евакуацію ще девʼятьох українських громадян. На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників. Посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями з метою забезпечення громадян України гуманітарною та медичною допомогою, а також організації належних умов їх перебування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що консульська посадова особа посольства України в Грузії відвідувала контрольно-пропускний пункт на російсько-грузинському кордоні для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги українським громадянам, які там перебувають.