В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини
У смт Очеретине в Покровському районі на сьогодні залишаються 198 мирних громадян, у місті Часів Яр у Бахмутському районі - 682 людини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"682 людини зараз перебувають у місті Часів Яр. У таких населених пунктах, як Григорівка і Богданівка, людей не залишилося. Обстановка дуже складна. Щоразу дедалі складніше заїжджати до Часового Яру органам влади, підрозділам поліції "Білий янгол", волонтерам, щоб завезти гуманітарну допомогу людям, які залишилися в місті", - сказав Філашкін в ефірі телемарафону.
Філашкін нагадав, що понад рік у місті відсутнє водо-, електро- і газопостачання.
Також він зазначив, що в районі Очеретиного в Покровському районі зараз "дуже активна фаза війни", й там усе ще є мирне населення.
"І залишається 198 людей", - сказав голова ОВА.