Події

20:01 01.05.2024

В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

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В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

У смт Очеретине в Покровському районі на сьогодні залишаються 198 мирних громадян, у місті Часів Яр у Бахмутському районі - 682 людини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"682 людини зараз перебувають у місті Часів Яр. У таких населених пунктах, як Григорівка і Богданівка, людей не залишилося. Обстановка дуже складна. Щоразу дедалі складніше заїжджати до Часового Яру органам влади, підрозділам поліції "Білий янгол", волонтерам, щоб завезти гуманітарну допомогу людям, які залишилися в місті", - сказав Філашкін в ефірі телемарафону.

Філашкін нагадав, що понад рік у місті відсутнє водо-, електро- і газопостачання.

Також він зазначив, що в районі Очеретиного в Покровському районі зараз "дуже активна фаза війни", й там усе ще є мирне населення.

"І залишається 198 людей", - сказав голова ОВА.

Теги: #фронт #населення #донецька

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