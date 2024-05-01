Інформація росіян про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі - фейк

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував інформацію росіян про нібито ураження штабу Збройних сил України в Одесі.

"Брехня: у ніч з 30 квітня на 1 травня росіяни вдарили ракетами по штабу Збройних сил України в Одесі. Про це пишуть російські ЗМІ. Правда: російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста. Внаслідок удару загинули три людини, ушкоджень зазнали житлові, адміністративні будинки, а також медичний та освітній заклади", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У центрі наголосили, що цей удар по цивільних Одеси - черговий воєнний злочин російської армії.