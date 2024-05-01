Події

19:10 01.05.2024

Інформація росіян про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі - фейк

1 хв читати
Інформація росіян про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі - фейк

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував інформацію росіян про нібито ураження штабу Збройних сил України в Одесі.

"Брехня: у ніч з 30 квітня на 1 травня росіяни вдарили ракетами по штабу Збройних сил України в Одесі. Про це пишуть російські ЗМІ. Правда: російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста. Внаслідок удару загинули три людини, ушкоджень зазнали житлові, адміністративні будинки, а також медичний та освітній заклади", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У центрі наголосили, що цей удар по цивільних Одеси - черговий воєнний злочин російської армії.

 

Теги: #одеса #зсу #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 01.05.2024
У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси 29 квітня

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси 29 квітня

12:04 01.05.2024
В Одесі внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення представництва омбудсмена

В Одесі внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення представництва омбудсмена

11:32 01.05.2024
Нічна ракетна атака по Одесі здійснена ракетами "Іскандер М" - речник ПС ЗСУ

Нічна ракетна атака по Одесі здійснена ракетами "Іскандер М" - речник ПС ЗСУ

01:21 01.05.2024
Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

23:49 30.04.2024
ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

23:34 30.04.2024
ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

20:49 30.04.2024
Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

13:02 30.04.2024
Ворог за ранок провів уже два невдалі штурми на о. Нестрига, продовжує атакувати Кринки, де ситуація залишається складною - Плетенчук

Ворог за ранок провів уже два невдалі штурми на о. Нестрига, продовжує атакувати Кринки, де ситуація залишається складною - Плетенчук

10:51 30.04.2024
Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

08:12 30.04.2024
У лікарні помер один із поранених у результаті вчорашнього ракетного удару по Одесі

У лікарні помер один із поранених у результаті вчорашнього ракетного удару по Одесі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ОСТАННЄ

Франція передала Україні 13 автомобілів для мобільних груп поліції з протидії насильству

Нетаньягу заявив Блінкену, що не має наміру погоджуватися на завершення операції проти ХАМАСу, не відмовиться наступати на Рафах

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника

За добу ворог завдав двох ракетних і 41 авіаудару, обстріляв понад 125 населених пунктів

У посольстві Італії відбулася церемонія передання трьох автомобілів швидкої допомоги для Харкова та Києва асоціацією La Memoria Viva

На фронті зафіксовано 100 бойових зіткнень, ЗС України відбили 33 атаки на авдіївському напрямку

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

На Великдень чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників - ДСНС

Херсонщина отримала від міжнародних партнерів 25 сучасних навантажувачів для будівельних і аварійно-відновлювальних робіт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА