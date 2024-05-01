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17:01 01.05.2024

Тенденція до збільшення кількості ДТП через водіння в нетверезому стані посилюється - патрульна поліція

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Тенденція до збільшення кількості ДТП через водіння в нетверезому стані посилюється - патрульна поліція

В Україні фіксується безпрецедентно велика кількість дорожньо-транспортних пригод через керування транспортним засобом у нетверезому стані, зазначають у Патрульній поліції України.

"На жаль, минулого року в нас був антирекорд... 151 тисяча матеріалів за зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Уже за чотири місяці цього року маємо знову безпрецедентну статистику - вже зафіксували майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп'яніння", - розповів у середу в ефірі Національного телемарафону перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, цього року зафіксовано більше випадків керування автомобілем у нетверезому стані, ніж було за цей самий період минулого року.

"Це одне з найсерйозніших порушень адмінкодексу... Відповідальність серйозна. Суди ухвалюють рішення і щодо позбавлення права водіння, і щодо стягнення високих штрафів", - зазначив він.

Говорячи про причини почастішання випадків водіння в нетверезому стані, Білошицький сказав: "Насправді є кілька аспектів, які можуть впливати на це. І обстановка загалом (у країні), і певні особисті моменти. Також необхідно говорити про те, що посилився контроль з боку поліції за цим видом правопорушення".

Також він нагадав, що наразі розглядається питання законодавчого врегулювання роботи так званих пунктів тверезості, тобто раптового зупинення автомобіля для перевірки водія на сп'яніння.

Теги: #дтп #поліція

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