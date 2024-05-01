СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя в розпалюванні релігійної ненависті

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному митрополиту Запорізькому і Мелітопольському Української православної церкви (Московського патріархату) Луці (Андрію Коваленку) в розпалюванні релігійної ворожнечі.

"Служба безпеки задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополита Луки (Андрія Коваленка). Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в середу.

За інформацією спецслужби, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій під час спілкування та під час проведення церковних літургій. "Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій", - уточнюється в повідомленні.

У такий спосіб, як наголошують у спецслужбі, він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та інших ознак). Вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У СБУ також нагадують, що в грудні 2022 р. рішенням РНБО щодо митрополита було запроваджено персональні санкції.

Як повідомлялося з посиланням на джерело, у середу вранці СБУ здійснювала обшук у митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки. За інформацією співрозмовника агентства, митрополит Запорізький Лука "публічно й активно лобіює позицію Російської православної церкви".