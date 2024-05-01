Нічна ракетна атака по Одесі здійснена ракетами "Іскандер М" - речник ПС ЗСУ

Російські окупанти обрали для себе ключовою ціллю Одесу, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Він (ворог - ІФ-У) атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони міста Одеси, внаслідок чого загинули й постраждали люди", - розповів Євлаш в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що до Одеси, як і до Харкова, короткий підлітний час, а балістичні ракети є надзвичайно складними для перехоплення.

"Звісно ж, це черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору, ні на що інше, окрім залякування й дестабілізації обстановки, ця атака не спрямована", - додав Євлаш.