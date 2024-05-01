РФ тричі атакувала Нікополь Дніпропетровської області, постраждала жінка

Російські війська ввечері та вночі в середу атакували Нікополь Дніпропетровської області важкою артилерією та РСЗВ, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град". Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, пошкоджено адмінбудівлю, дитсадок, заправку. Понівечено 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередачі.