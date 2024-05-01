Колумбійський університет погрожує виключити студентів-учасників пропалестинського протесту

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У США в університетах виникли пропалестинські протести, зокрема в Колумбійському університеті студенти захопили будівлю кампусу, адміністрація пригрозила їм відрахуванням, а мер Нью-Йорка заявив, що "цьому має бути покладений кінець", посиливши майже двотижневу напруженість у відносинах між адміністрацією школи Ліги плюща і палестинськими активістами, повідомляє Reuters у вівторок.

Окупація почалася вночі, коли протестувальники розбили вікна і захопили Гамільтон-хол, де розгорнули банер із написом "Хіндс-хол", символічно перейменувавши будівлю на честь 6-річної палестинської дитини, убитої в Газі ізраїльськими військовими.

Біля восьмиповерхової будівлі в неокласичному стилі - місця різних студентських окупацій кампусу на Мангеттені, починаючи з 1960-х років, - протестувальники заблокували вхід столами і скандували пропалестинські гасла.

На вечірньому брифінгу мер Ерік Адамс і представники міської поліції заявили, що захоплення Гамільтон-холу спровокували "зовнішні агітатори", які не мають жодного стосунку до Колумбійського університету і відомі правоохоронним органам як провокатори беззаконня.

Поліція заявила, що ґрунтує свої висновки частково на ескалації тактики захоплення, включно з вандалізмом, використанням барикад для блокування входів і знищенням камер спостереження.

Адамс припустив, що деякі з протестувальників-студентів не були повністю обізнані про "зовнішні чинники" в їхньому середовищі.

"Ми не можемо, і не будемо дозволяти мирним зборам перетворюватися на жорстоке видовище, яке не служить жодній меті. Ми не можемо чекати, поки ситуація стане ще більш серйозною. Це має закінчитися зараз", - сказав мер.

Однак представники Департаменту поліції Нью-Йорка наголосили, що поліцейські утримаються від проникнення на територію кампуса, щоб розібратися з тим, що наразі є незначними майновими злочинами і порушенням громадського порядку, якщо тільки адміністрація Колумбійського університету не запросить їх бути присутніми.

За словами представників поліції Нью-Йорка, міська поліція, підтримуючи регулярні контакти з університетом, не отримувала подібних прохань про допомогу.

Один із лідерів протесту, Махмуд Халіл, палестинський учений, який навчається в Колумбійській школі міжнародних і суспільних відносин за студентською візою, спростував твердження про те, що ініціаторами окупації стали сторонні люди.

"Вони студенти", - сказав він агентству Reuters.