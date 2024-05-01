Події

04:25 01.05.2024

Колумбійський університет погрожує виключити студентів-учасників пропалестинського протесту

2 хв читати
Колумбійський університет погрожує виключити студентів-учасників пропалестинського протесту
Фото: AP photo

У США в університетах виникли пропалестинські протести, зокрема в Колумбійському університеті студенти захопили будівлю кампусу, адміністрація пригрозила їм відрахуванням, а мер Нью-Йорка заявив, що "цьому має бути покладений кінець", посиливши майже двотижневу напруженість у відносинах між адміністрацією школи Ліги плюща і палестинськими активістами, повідомляє Reuters у вівторок.

Окупація почалася вночі, коли протестувальники розбили вікна і захопили Гамільтон-хол, де розгорнули банер із написом "Хіндс-хол", символічно перейменувавши будівлю на честь 6-річної палестинської дитини, убитої в Газі ізраїльськими військовими.

Біля восьмиповерхової будівлі в неокласичному стилі - місця різних студентських окупацій кампусу на Мангеттені, починаючи з 1960-х років, - протестувальники заблокували вхід столами і скандували пропалестинські гасла.

На вечірньому брифінгу мер Ерік Адамс і представники міської поліції заявили, що захоплення Гамільтон-холу спровокували "зовнішні агітатори", які не мають жодного стосунку до Колумбійського університету і відомі правоохоронним органам як провокатори беззаконня.

Поліція заявила, що ґрунтує свої висновки частково на ескалації тактики захоплення, включно з вандалізмом, використанням барикад для блокування входів і знищенням камер спостереження.

Адамс припустив, що деякі з протестувальників-студентів не були повністю обізнані про "зовнішні чинники" в їхньому середовищі.

"Ми не можемо, і не будемо дозволяти мирним зборам перетворюватися на жорстоке видовище, яке не служить жодній меті. Ми не можемо чекати, поки ситуація стане ще більш серйозною. Це має закінчитися зараз", - сказав мер.

Однак представники Департаменту поліції Нью-Йорка наголосили, що поліцейські утримаються від проникнення на територію кампуса, щоб розібратися з тим, що наразі є незначними майновими злочинами і порушенням громадського порядку, якщо тільки адміністрація Колумбійського університету не запросить їх бути присутніми.

За словами представників поліції Нью-Йорка, міська поліція, підтримуючи регулярні контакти з університетом, не отримувала подібних прохань про допомогу.

Один із лідерів протесту, Махмуд Халіл, палестинський учений, який навчається в Колумбійській школі міжнародних і суспільних відносин за студентською візою, спростував твердження про те, що ініціаторами окупації стали сторонні люди.

"Вони студенти", - сказав він агентству Reuters.

Теги: #сша #палестина #протести

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:58 01.05.2024
Президент Грузії закликає припинити розгін акції в Тбілісі

Президент Грузії закликає припинити розгін акції в Тбілісі

19:07 30.04.2024
Трамп вважає неправильним для США виділяти Україні більше фінансової допомоги, ніж Європа

Трамп вважає неправильним для США виділяти Україні більше фінансової допомоги, ніж Європа

06:52 30.04.2024
США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

США і Велика Британія закликають ХАМАС прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я

01:52 30.04.2024
Багато країн визнають, що агресія РФ спрямована не тільки проти України, а й проти світового порядку - Блінкен

Багато країн визнають, що агресія РФ спрямована не тільки проти України, а й проти світового порядку - Блінкен

23:07 29.04.2024
Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

07:07 29.04.2024
Три людини загинули в результаті торнадо у США

Три людини загинули в результаті торнадо у США

18:56 28.04.2024
Україна все ще чекає на постачання обіцяних США озброєнь – Зеленський

Україна все ще чекає на постачання обіцяних США озброєнь – Зеленський

18:48 28.04.2024
Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншини у Палаті представників США, запросив його в Україну

Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншини у Палаті представників США, запросив його в Україну

02:39 28.04.2024
Блінкен вирушить з візитом на Близький Схід

Блінкен вирушить з візитом на Близький Схід

01:42 28.04.2024
Mercedes-Benz заявляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів

Mercedes-Benz заявляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг

ОСТАННЄ

Війська РФ за минулий день 58 разів обстріляли громади Сумської області

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

У Тбілісі перед будівлею парламенту відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, почалися затримання

Україна розраховує на розширення допомоги Азербайджану у питаннях розмінування

Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА