ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг
У Тбілісі перед будівлею парламенту відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, почалися затримання
Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг
Умєров представив особовому складу нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення на шляху створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
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