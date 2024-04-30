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23:49 30.04.2024
ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

23:26 30.04.2024
Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

19:07 30.04.2024
Трамп вважає неправильним для США виділяти Україні більше фінансової допомоги, ніж Європа

Трамп вважає неправильним для США виділяти Україні більше фінансової допомоги, ніж Європа

18:19 30.04.2024
Шмигаль про розблокування вантажопотоку на українсько-польському кордоні: сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах із Польщею

Шмигаль про розблокування вантажопотоку на українсько-польському кордоні: сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах із Польщею

10:51 30.04.2024
Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

08:12 30.04.2024
У лікарні помер один із поранених у результаті вчорашнього ракетного удару по Одесі

У лікарні помер один із поранених у результаті вчорашнього ракетного удару по Одесі

04:01 30.04.2024
Експерти ООН підтвердили, що росіяни в січні обстрілювали Харків ракетами з Північної Кореї

Експерти ООН підтвердили, що росіяни в січні обстрілювали Харків ракетами з Північної Кореї

02:57 30.04.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, зруйновано школу

Окупанти за минулий день обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, зруйновано школу

01:52 30.04.2024
Багато країн визнають, що агресія РФ спрямована не тільки проти України, а й проти світового порядку - Блінкен

Багато країн визнають, що агресія РФ спрямована не тільки проти України, а й проти світового порядку - Блінкен

00:23 30.04.2024
Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Ірландії інтеграцію України в НАТО та ЄС

Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Ірландії інтеграцію України в НАТО та ЄС

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