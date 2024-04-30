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20:27 30.04.2024

Умєров представив особовому складу нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

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Умєров представив особовому складу нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Міністр оборони України Рустем Умєров представив особовому складу нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - бригадного генерала Олександра Яковця.

"Генерал Яковець має багатий військовий досвід, пройшов шлях від командира інженерно-саперного взводу до командира Сил підтримки Збройних сил України. Державна спеціальна служба транспорту - це невід'ємна складова Міністерства оборони. Побудова кілометрів фортифікацій, швидке і якісне наведення переправ, розмінування територій - це безпосередні завдання військовослужбовців ДССТ", - написав міністр у фейсбуці.

Умєров зазначив, що очікує від Яковця ефективного управління адміністрацією Служби, підвищення її оперативних можливостей.

"Подякував за службу його попереднику, генерал-майору Богдану Бондару. Нагородив його відзнакою Міністерства оборони - Хрестом особливих заслуг", - додав Умєров.

26 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України. Іншим указом Зеленський призначив Яковця головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

 

Теги: #транспорт #глава #служба

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