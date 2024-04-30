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17:09 30.04.2024

Житлову субсидію на неопалювальний сезон для більшості українців буде перепризначено автоматично - Мінсоцполітики

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Житлову субсидію на неопалювальний сезон для більшості українців буде перепризначено автоматично - Мінсоцполітики

Житлову субсидію на неопалювальний сезон для більшості українців буде перепризначено автоматично, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Житлова субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно (по 15 квітня включно йде нарахування на послугу опалення). А з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів її буде призначено автоматично (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Водночас у відомстві зазначили, що є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, з особистим зверненням до Пенсійного фонду слід звернутися, якщо: заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги; у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; кількість зареєстрованих осіб, які проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих; домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено розміром 0,00 грн.

"Звертаємо увагу, що навіть якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону", - наголосили в Мінсоцполітики.

Теги: #мінсоцполітики #субсидія

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