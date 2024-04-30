У Києві затримали проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Києві проросійських хакерів, які створювали фейкові акаунти в соціальних мережах і месенджерах, зокрема, від імені глави Служби безпеки України та керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).

"Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. У ході комплексних заходів затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагалися штучно дискредитувати Сили оборони", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

За інформацією спецслужби, на фейкових акаунтах для створення ілюзії достовірності подавалися й офіційні повідомлення від СБУ та ГУР.

"В особистих повідомленнях зловмисники виманювали в людей гроші та пропонували свою "допомогу", - зазначається в повідомленні.

Також зловмисники реєстрували фейкові сторінки українців із різних регіонів і у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Одноклассниках" і "ВКонтакте". "Загалом потужності ботоферми давали змогу її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів", - зазначають у СБУ.

Для адміністрування акаунтів, як уточнюють у спецслужбі, фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

"Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності. У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені", - наголошують у СБУ.

Під час обшуків у помешканнях організаторів ботоферм виявлено спеціалізоване обладнання для "вирощування" вигаданих інтернет-адрес, сім-картки мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти, а також вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами та бойові гранати.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Фігуранти перебувають під вартою.