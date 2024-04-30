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12:53 30.04.2024

Україна стане членом НАТО після перемоги у війні - Зеленський

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Україна стане членом НАТО після перемоги у війні - Зеленський
Фото: Сайт президента України

Україна стане членом НАТО після перемоги, сказав президент України Володимир Зеленський під час відвідування разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Національного університету оборони.

"Ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас приймуть у НАТО. Це для когось ризик із членів НАТО, у когось є просто скепсис через це. І, безумовно, рівень України, яка проходить через повномасштабну війну, я думаю, що (питання - ІФ-У) про сумісність із НАТО, про рівень військових ніхто не буде порушувати", - сказав він.

"Питання про НАТО - це питання більшості, а більшість - це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", - зазначив Зеленський.

Водночас він зазначив, що "одна з причин, чому ця війна йде, тому що ми не були до цього в Альянсі". "І Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог, вона робила все, щоб Україну не взяли не лише в НАТО, і у Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалася. І щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність із результатом "перемога", - сказав Зеленський.

 

Теги: #нато #столтенберг #зеленський

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