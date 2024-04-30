Генпрокурор: Слідство має підстави вважати умисним вибір офіцерів РФ вдарити по Одесі саме "Іскандером" із касетним боєзарядом

Слідство має підстави вважати, що офіцери ЗС РФ свідомо ухвалили рішення застосувати невибіркову зброю для обстрілу Одеси - для вбивства мирних жителів міста, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані", - цитує Костіна Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За словами генпрокурора, удару було завдано балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. "Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети", - уточнив генпрокурор.

Костін заявив: "Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, щоб убити якнайбільше мирних українців".

Розслідування триває. "Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", - підсумував генпрокурор.