На аеродромі "Кущевська" на Кубані знищено склад авіабомб - британська розвідка

Склад планувальних авіабомб знищили українські безпілотні літальні апарати на аеродромі "Кущевська" в Краснодарському краї РФ 27 квітня, повідомляє британська розвідка у вівторок.

"На аеродромі "Кущевська" розміщуються російські винищувачі, зокрема Су-34 і Су-35С. Вони щодня використовуються в ударних операціях по українських передових позиціях, зокрема активно використовують планувальні бомби. На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів планувальних бомб знищено на складі на аеродромі", - йдеться у зведенні, розміщеному в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

За даними розвідки, російське міністерство оборони повідомило про 66 збитих БПЛА, "що свідчить про масштаб атаки", якої зазнав не тільки військовий аеродром "Кущевська", а і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї.

"Російські винищувачі з "Кущевської" та низки інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 літаковильотів на день, причому значна частина з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, тоді як Росія намагається досягти прориву за допомогою чистої вогневої потужності", - ідеться в повідомленні.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1785224494182797428