Події

11:51 30.04.2024

У Києві розпочато демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" - КМДА

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У Києві розпочато демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" (колишня Арка дружби народів), повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свобода українського народу". Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається приблизно з 20 елементів, що важать близько 6000-7000 кг", - ідеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Зазначено, що попередньо фахівці вивчили конструкцію, щоб зберегти її цілісність під час демонтажу й не пошкодити.

Згідно з повідомленням, у подальшому монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. Антонова.

 

Теги: #демонтаж #київ #арка

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