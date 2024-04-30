У Слов'янську затримано шпигунку, яка передавала окупантам дані про понтонні переправи ЗСУ

Агентку військової розвідки РФ, яка збирала розвіддані про передислокацію підрозділів Збройних сил України, затримано в результаті спецоперації в Слов'янську Донецької області, повідомляється на сторінці Служби безпеки України у вівторок.

"Передусім вона намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки. Такі відомості потрібні були окупантам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У СБУ розповіли, що для виконання ворожих завдань зловмисниця обходила місцевість, а також намагалася випитувати потрібну інформацію у своїх знайомих.

Під час документування її дій стало відомо про куратора з військової розвідки РФ, який визначав їй завдання і платив за їх виконання. На фінальній стадії спецоперації зловмисницю затримали в її власному помешканні.

"За даними слідства, зрадницею виявилася 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті. Тривалий час вона перебувала у "сплячому" режимі, але навесні цього року агентку "активували" для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення.