Події

09:59 30.04.2024

На Чернігівщині перехоплено російський розвідувальний дрон - ССО

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На Чернігівщині перехоплено російський розвідувальний дрон - ССО

Розвідувальний безпілотний літальний апарат російських окупантів приземлили в Чернігівській області військовослужбовці Сил спеціальних операцій спільно із Силами оборони.

"Безпілотник "Тахіон" проводив розвідку місцевості в районі російсько-українського кордону. Там його виявили оператори Сил спеціальних операцій. За допомогою засобів радіоелектронної боротьби ворожий БПЛА у справному стані приземлили на підконтрольній Україні території", - повідомляється в телеграм-каналі ССО у вівторок.

Повідомляється, що російський БПЛА "Тахіон" застосовують для розвідки й коригування вогню і удень, і вночі, він може працювати як ретранслятор зв'язку. Сам безпілотний комплекс складається з двох літальних апаратів, комплекту змінних модулів (тепловізійної камери, кольорової відеокамери, фотокамери, апаратури ретрансляції), станції управління та катапульти.

Теги: #ссо #дрон #чернігівська_область

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