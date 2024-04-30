Зеленський: Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону

Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників із професійним святом, відзначивши їхню гідну службу і з охорони державного кордону, і із захисту держави на різних напрямках фронту.

"Наші воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, а й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту", - написав президент у телеграм-каналі у вівторок.

"Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити", - наголосив Зеленський.

"Дякую кожному й кожній, усьому складу Державної прикордонної служби за захист, самовідданість, за гідну службу! З професійним днем - Днем прикордонника України!" - сказав глава Української держави.