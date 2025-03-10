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10:08 10.03.2025

Через непідтвердження мети поїздки митцям і медійникам може бути відмовлено в перетині держкордону - прикордонслужба

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Через непідтвердження мети поїздки митцям і медійникам може бути відмовлено в перетині держкордону - прикордонслужба

Речник Державної прикордонної служби України (Держприкордонслужба) Андрій Демченко заявляє, що якщо медійники чи митці виїжджають за кордон не на той захід, на який їм видано лист сприяння Міністерством культури і стратегічних комунікацій, їм може бути відмовлено в перетині кордону.

"Окрема умова - це підтвердження мети поїздки. Якщо раптом з'ясується, що людина їде не на той захід, куди йому делегує можливість перетину кордону Міністерство культури, то, звісно, через непідтвердження мети поїздки може бути відмовлено в перетині державного кордону", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

На уточнююче запитання, як Держприкордонслужба буде перевіряти правдивість мети перетину кордону для участі в конкретному заході, Демченко зазначив, що прикордонники можуть контактувати з організаторами, щоб уточнити, чи відбувається такий захід і чи запрошувалася туди відповідна людина, а у самої особи запитувати, що вона буде робити за межами України.

"І уже на підставі сукупності всієї отриманої інформації підтверджується чи не підтверджується мета поїздки", - додав він.

Як повідомлялося, 4 березня Кабінет міністрів узаконив листи сприяння перетину кордону Міністерства культури і стратегічних комунікацій до Державної прикордонної служби, і таким чином врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митців та працівників медіа. Зокрема, унормовано, що подача документів до Мінкультури мінімум за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетину кордону. Серед важливих нововведень також те, що для юридичних осіб буде важливо мати статус критичності, а фізичні особи-підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони три роки, на момент подачі заявки, були зареєстровані і провадили діяльність.

Теги: #прикордонники #медійники #митці #перетин

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