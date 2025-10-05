Пасажиропотік за тиждень скоротився ще на 5,2%

Пасажиропотік через український кордон у п’ятий тиждень осені, з 27 вересня по 3 жовтня, скоротився на 5,2% – до 561 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість прибулих в Україну за тиждень зменшилася з 286 тис. до 278 тис., тоді як зменшення потоку на виїзд було суттєвішим – з 306 тис. до 283 тис., що пояснюється завершенням минулого тижня святкування єврейського Нового року "Рош га-Шана" та виїздом паломників з України.

В той же час число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, збільшилося до 137 тис. зі 133 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами залишився приблизно таким самим – 481.

У цю неділю станом на 18:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 50 легкових авто була у ПП "Устилуг", ще 15 машин очікували проходження кордону у ПП "Угринів", а у ПП "Шегині" накопичилося 10 авто.

На кордоні з Угорщиною черги по 20 машин були на переходах "Тиса" та "Лужанка", ще 15 авто чекали у ПП "Вилок", тоді як на кордоні зі Словаччиною черги у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" складали по 15 авто.

На кордоні з Румунією черга у 20 машин була тільки в ПП "Порубне", тоді як на кордоні з Молдовою 15 авто чекали у ПП "Мамалига".

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні цього року всього на 3,7% вище минулорічних, бо тоді паломники приїжджали на святкування "Рош га-Шана" переважно в цей тиждень. Тому число тих, хто виїхав з країни, було меншим за число тих, хто в’їхав – відповідно 256 проти 285. Потік машин також був меншим – 128 тис.

Торік приблизно на такому рівні пасажиропотік тримався до невеликого сплеску в осінні шкільні канікули, після чого ще знизився десь на 20% до різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 180 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 3 жовтня 2025 року оцінювалась в 5,192 млн (на 2 вересня – 5,138 млн), а загалом у світі - у 5,753 млн (5,696 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 03.10 40 25 37 33 19 69 02.10 38 24 36 32 19 82 01.10 36 22 36 33 19 59 30.09 38 25 36 33 19 82 29.09 38 25 40 37 19 59 28.09 46 26 47 43 20 77 27.09 47 27 46 42 22 53 26.09 47 30 38 34 19 89 25.09 52 29 35 31 19 58 24.09 39 24 35 32 18 84 23.09 38 24 37 34 18 58 22.09 38 23 44 40 18 48 21.09 44 26 53 44 20 72 20.09 48 29 44 40 21 78

Дані: Держприкордонслужба