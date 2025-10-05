Пасажиропотік за тиждень скоротився ще на 5,2%
Пасажиропотік через український кордон у п’ятий тиждень осені, з 27 вересня по 3 жовтня, скоротився на 5,2% – до 561 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.
Згідно з ними, кількість прибулих в Україну за тиждень зменшилася з 286 тис. до 278 тис., тоді як зменшення потоку на виїзд було суттєвішим – з 306 тис. до 283 тис., що пояснюється завершенням минулого тижня святкування єврейського Нового року "Рош га-Шана" та виїздом паломників з України.
В той же час число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, збільшилося до 137 тис. зі 133 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами залишився приблизно таким самим – 481.
У цю неділю станом на 18:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 50 легкових авто була у ПП "Устилуг", ще 15 машин очікували проходження кордону у ПП "Угринів", а у ПП "Шегині" накопичилося 10 авто.
На кордоні з Угорщиною черги по 20 машин були на переходах "Тиса" та "Лужанка", ще 15 авто чекали у ПП "Вилок", тоді як на кордоні зі Словаччиною черги у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" складали по 15 авто.
На кордоні з Румунією черга у 20 машин була тільки в ПП "Порубне", тоді як на кордоні з Молдовою 15 авто чекали у ПП "Мамалига".
Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні цього року всього на 3,7% вище минулорічних, бо тоді паломники приїжджали на святкування "Рош га-Шана" переважно в цей тиждень. Тому число тих, хто виїхав з країни, було меншим за число тих, хто в’їхав – відповідно 256 проти 285. Потік машин також був меншим – 128 тис.
Торік приблизно на такому рівні пасажиропотік тримався до невеликого сплеску в осінні шкільні канікули, після чого ще знизився десь на 20% до різдвяних та новорічних свят.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 180 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 3 жовтня 2025 року оцінювалась в 5,192 млн (на 2 вересня – 5,138 млн), а загалом у світі - у 5,753 млн (5,696 млн).
У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|03.10
|40
|25
|37
|33
|19
|69
|02.10
|38
|24
|36
|32
|19
|82
|01.10
|36
|22
|36
|33
|19
|59
|30.09
|38
|25
|36
|33
|19
|82
|29.09
|38
|25
|40
|37
|19
|59
|28.09
|46
|26
|47
|43
|20
|77
|27.09
|47
|27
|46
|42
|22
|53
|26.09
|47
|30
|38
|34
|19
|89
|25.09
|52
|29
|35
|31
|19
|58
|24.09
|39
|24
|35
|32
|18
|84
|23.09
|38
|24
|37
|34
|18
|58
|22.09
|38
|23
|44
|40
|18
|48
|21.09
|44
|26
|53
|44
|20
|72
|20.09
|48
|29
|44
|40
|21
|78
Дані: Держприкордонслужба