Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

Пасажиропотік через український кордон у тиждень осінніх шкільних канікул, з 25 по 31 жовтня, збільшився на 10,3% – до 580 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зросла до 297 тис. з 269 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд – з 257 тис. до 283 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також збільшилося до 135 тис. зі 129 тис. тижнем раніше, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами трохи скоротився – з 491 до 461.

Держприкордонслужба у цю суботу, з завершенням канікул, повідомила про затори на в’їзд в Україну: у пунктах пропуска "Краківці" та "Шегині" пропуску очікували відповідно близько 100 та 30 автомобілів.

Щодо виїзду, з України, то на кордоні з Польщею станом на 18:00 суботи найбільша черга у 70 легкових авто та 2 автобуси була у ПП "Краківець", 20 машин накопичилося у ПП "Устилуг", а 10 автобусів – у ПП "Шегині".

На кордоні зі Словаччиною черга у 15 авто та 3 автобуси була у ПП "Ужгород", ще 20 машин очікували проходження кордону у ПП "Дякове" на кордоні з Румунією, тоді як на інших переходах з цими країнами, а також з Угорщиною та Молдовою черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні дорівнюють минулорічним. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 288 людей, а в’їхало 293. Потік машин був трохи меншим – 130 тис.

Торік в тиждень шкільних канікул потік виріс на 10,2%, після чого за два тижні знизився більш ніж на 20% і на такому рівні тримався до стрибка під час різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 215 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 3 жовтня 2025 року оцінювалась в 5,192 млн (на 2 вересня – 5,138 млн), а загалом у світі - у 5,753 млн (5,696 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 31.10 39 24 43 39 19 73 30.10 39 23 37 33 19 67 29.10 37 22 37 33 18 53 28.10 37 22 36 32 18 64 27.10 39 24 40 36 20 64 26.01 51 32 47 42 21 75 25.10 55 33 43 38 20 65 24.10 47 30 35 30 19 73 23.10 40 26 34 30 18 55 22.10 36 22 34 30 18 81 21.10 33 21 33 29 17 59 20.10 33 21 38 35 19 79 19.10 38 23 44 40 19 64 18.10 42 26 39 35 19 80

Дані: Держприкордонслужба