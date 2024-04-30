На Херсонщині за добу через обстріли один житель загинув, ще один дістав поранень - ОВА

У Херсонській області минулої доби через обстріл один мешканець загинув, ще один дістав поранень, є влучення в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - зазначив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль.