Колишніх керівників "Запорізького електровозоремонтного заводу" засуджено до позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні в понеділок, 29 квітня, оголосила вирок, яким колишнього керівника ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" (ЗЕРЗ) і його заступника визнано винними у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 780 тис грн збитків.

"Указаним особам суд призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 17 тис. грн", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Ще одній особі - організатору злочину - суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на три роки та зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.

"Вирок суду може бути оскаржено протягом тридцяти днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - зазначили в САП.

Як повідомлялося, наприкінці 2014 року керівник ЗЕРЗ та його заступник, діючи у змові із третьою особою – організатором цього злочину, у протиправний спосіб забезпечили перемогу повʼязаного з останнім приватного товариства у державній закупівлі 30 коліс для електровозів за визначеною ним загальною ціною 2,45 млн грн. Водночас встановлено, що ринкова вартість цих коліс становила лише 1,01 млн грн, а надміру сплачені ЗЕРЗ на виконання договору кошти є збитками, заподіяними цьому підприємству державної форми власності.