Невідомі особи не допускають членів міжвідомчої комісії на територію парку-пам'ятки "Межигір'я"

У державному парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання в управління державі активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні у справах експрезидента Віктора Януковича, водночас невідомі особи не допускають членів міжвідомчої комісії на його територію та блокують роботу, повідомили у спецадміністрації парку-пам'ятці "Межигір'я".

"Міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парка-пам’ятки "Межигір’я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прибули до парку-пам’ятки, який знаходиться у с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області, і мали розпочати процес передачі арештованого майна, яке рішення судом передане в управління АРМА", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

"Зауважимо, що вказане майно було арештоване в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Мова йде про розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що знаходиться на території урочища "Межигір’я", - додали в спецадміністрації.

Зазначено, що перевірка наявності та огляд майна "Межигір'я" - перший етап процесу передання заарештованих активів в управління держустанові "Парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я".

Однак невідомі особи заблокували вхід до державного парку-пам'ятки та не допускають членів міжвідомчої комісії на його територію, тим самим унеможливлюючи її роботу.

"Міжвідомча комісія діє у рамках правового поля. Так, створення парку-пам’ятки "Межигір’я" передбачено законом України №3264. Цим же документом уряду було доручено забезпечити створення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки. Наразі таку адміністрацію створено та вона вже оформила земельні ділянки "Межигір’я" у постійне користування. Отже, на сьогодні згідно з усіма документами власником цієї території є держава. Тому наразі важливо здійснити передачу майна до законної адміністрації", - зазначив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Як повідомлялося, з 2014 року за збереження майна парку відповідала громадська організація "НПУ "Межигір'я".

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, яким було створено державну установу "Межигір'я" і який повернув у державну власність 138,6 гектара землі.

Після ухвалення у 2023 році закону про створення парку-пам'ятки "Межигір'я", усі права на майно та земельні ділянки було передано спеціальній адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я", яка тепер керує ними в межах державного управління.

13 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо передання в управління державній установі "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я", активів, на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Ідеться про рухоме майно, розташоване на території парку, зокрема, те, що є складовою парку та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні парку, також в управління держави має бути здійснено передання іншого арештованого майна, зокрема: садової техніки, меблів, картин, інтер'єри музеїв тощо.

Офіційне відкриття державного парку-пам'ятки "Межигір'я" для відвідувачів заплановано в травні.