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16:08 29.04.2024

Столтенберг: Очкуємо нових оголошень від союзників щодо постачання систем ППО в Україну, акцент - на Patriot

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Столтенберг: Очкуємо нових оголошень від союзників щодо постачання систем ППО в Україну, акцент - на Patriot

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує нових оголошень від союзників щодо постачань систем ППО в Україну, однак, на його думку, акцент варто зробити на американських системах Patriot.

"Ми працюємо в НАТО над тим, щоб союзники постачали більше систем ППО Україні. Ми оновили наш огляд над різними силами і засобами ППО (серед союзників - ІФ-У)", - заявив він на пресконференції з президентом України в Києві.

Столтенберг, зокрема, схвалив рішення Німеччини передати повну нову батарею Patriot Україні.

За його словами, після засідання міністрів оборони США - ЄС у форматі Ради "НАТО-Україна" з президентом Зеленським Іспанія також оголосила про те, що вона передасть батарею Patriot. Окрім того, як він зазначив, були оголошення з боку США, Великої Британії, які теж передбачають різні системи ППО.

"І сьогодні Австралія оголосила про те, що вона передасть гроші на закупівлю систем ППО короткого радіусу, а також переносних систем ПЗРК", - додав він.

"Отже, очікуємо нових оголошень, які можуть бути. Поки що не знаємо, але нам потрібно більше уваги зосередити на Patriot. І нам потрібно також ремонтувати наявні системи, поповнювати, щоб ми були впевнені, що надані системи працюватимуть, як потрібно, а також потрібні боєприпаси. Якщо не буде боєприпасів для батарей, немає сенсу мати батареї. І, звісно, важливо пам'ятати, що Patriot важливі, але є й інші системи", - заявив Столтенберг.

Теги: #брифінг #столтенберг

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