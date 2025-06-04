Вся команда сьогодні провела дуже конструктивний брифінг для сенаторів у Вашингтоні – Єрмак

Українська делегація провела аналітичний брифінг щодо актуальної безпекової, економічної та гуманітарної ситуації в Україні для 23 сенаторів з обох партій Конгресу США. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оцінив брифінг як "дуже конструктивний", про що повідомив у власному телеграм-каналі в середу.

У брифінгу взяли участь сенатори від Республіканської партії Чак Грасслі, Майкл Раундз, Ліндсі Грем, Тімоті Патрік Шихі, Піт Рікеттс, Джоні Ернст, Кевін Креймер, Кеті Брітт, Рон Джонсон та сенатори від Демократичної партії Річард Блюменталь, Адам Шифф, Емі Клобучар, Енді Кім, Кріс Кунс, Пітер Велч, Марк Келлі, Джин Шахін, Тім Кейн, Теммі Болдвін, Майкл Беннет, Меггі Гасан, Шелдон Вайтгауз, Річард Дурбін.

Під час брифінгу Єрмак наголосив, що Україна не починала війну, але прагне її закінчити. Водночас Росія робить усе, щоб затягувати війну, та використовує переговори для подальшої агресії. Свідченням цього, на його думку, є позиція делегації РФ на переговорах. Очільник ОП оцінив двопартійний санкційний законопроєкт Ліндсі Грема як "сильний крок" у напрямі позбавлення РФ ресурсів для ведення війни.

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Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла про ресурсний потенціал України та можливості для стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема в межах Інвестиційного фонду відбудови.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський і пастор церкви в Мелітополі, який зараз перебуває під російською окупацією, Михайло Брицин поінформували про релігійну ситуацію в Україні та гуманітарні наслідки російської агресії: зруйновану інфраструктуру, знищені церкви та переслідування священників на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6361

https://president.gov.ua/news/u-vashingtoni-ukrayinska-delegaciya-provela-brifing-dlya-sen-98277