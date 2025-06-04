Інтерфакс-Україна
Події
22:20 04.06.2025

Вся команда сьогодні провела дуже конструктивний брифінг для сенаторів у Вашингтоні – Єрмак

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Українська делегація провела аналітичний брифінг щодо актуальної безпекової, економічної та гуманітарної ситуації в Україні для 23 сенаторів з обох партій Конгресу США. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оцінив брифінг як "дуже конструктивний", про що повідомив у власному телеграм-каналі в середу.

У брифінгу взяли участь сенатори від Республіканської партії Чак Грасслі, Майкл Раундз, Ліндсі Грем, Тімоті Патрік Шихі, Піт Рікеттс, Джоні Ернст, Кевін Креймер, Кеті Брітт, Рон Джонсон та сенатори від Демократичної партії Річард Блюменталь, Адам Шифф, Емі Клобучар, Енді Кім, Кріс Кунс, Пітер Велч, Марк Келлі, Джин Шахін, Тім Кейн, Теммі Болдвін, Майкл Беннет, Меггі Гасан, Шелдон Вайтгауз, Річард Дурбін.

Під час брифінгу Єрмак наголосив, що Україна не починала війну, але прагне її закінчити. Водночас Росія робить усе, щоб затягувати війну, та використовує переговори для подальшої агресії. Свідченням цього, на його думку, є позиція делегації РФ на переговорах. Очільник ОП оцінив двопартійний санкційний законопроєкт Ліндсі Грема як "сильний крок" у напрямі позбавлення РФ ресурсів для ведення війни.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник очільника Офісу Глави держави Павло Паліса розповіли про ситуацію на полі бою, військові потреби та зацікавленість у спільних зі США проєктах в оборонній індустрії.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що попри санкції проти енергетичного сектору Росія впродовж 2022–2024 років заробила майже 600 млрд дол. з експорту нафти. За допомогою фінансового сектору – банків і криптовалюти – РФ продовжує обходити накладені на неї обмеження та знаходить можливості для використання іноземних компонентів у своїй зброї.

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила, що під час перемовин у Стамбулі українська сторона передала Росії список кількох сотень викрадених дітей. Їх повернення могло б стати кроком із побудови довіри перед визначенням системного рішення щодо українських дітей у межах мирного процесу. Вона також зазначила, що підтримка США сприяла б поверненню багатьох дітей додому.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла про ресурсний потенціал України та можливості для стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема в межах Інвестиційного фонду відбудови.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський і пастор церкви в Мелітополі, який зараз перебуває під російською окупацією, Михайло Брицин поінформували про релігійну ситуацію в Україні та гуманітарні наслідки російської агресії: зруйновану інфраструктуру, знищені церкви та переслідування священників на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6361

https://president.gov.ua/news/u-vashingtoni-ukrayinska-delegaciya-provela-brifing-dlya-sen-98277

Теги: #сенат #візит #брифінг #сша

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