Екскерівника громадської організації засуджено до довічного ув'язнення у справі про педофілію - прокуратура

У Львівській області суд визнав винним у сексуальному насильстві над неповнолітнім 48-річного жителя Харківської області та засудив його до довічного ув'язнення, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"Його засуджено за фактами розбещення, вчинення насильницьких дій сексуального характеру, вчинення замаху на зґвалтування та зґвалтування неповнолітнього, виготовлення та зберігання без мети збуту чи розповсюдження дитячої порнографії", - зазначено в повідомленні прокуратури.

Також підсудного позбавили права обіймати посади в підприємствах, установах і організаціях, які здійснюють роботу, пов’язану з дітьми, чи індивідуально провадити діяльність, пов’язану з роботою з дітьми, строком на 3 роки.

За даними прокуратури, обвинувачений скоїв низку злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього. Чоловік був керівником однієї з громадських організацій у Харківській області. Він познайомився на той момент з 11-річним хлопчиком, оскільки той відвідував це об'єднання. "Під час виїзних екскурсій, які організовував фігурант, він вчиняв розпусні та інші дії сексуального характеру щодо неповнолітнього", - ідеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення сім'я дитини виїхала на Львівщину, проте обвинувачений систематично приїжджав туди і ґвалтував потерпілого в безлюдних місцях.

Окрім цього, чоловік під час вчинення вищезгаданих неправомірних дій здійснював відеозйомку, яку він зберігав на своєму ноутбуці. Виготовлений відеофайл містив дитячу порнографію. Відомості про обвинуваченого буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.