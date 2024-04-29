Передано до суду справу проти офіцера Нацгвардії РФ, причетного до розстрілу цивільних автомобілів у Гостомелі

Українські правоохоронці завершили досудове розслідування й скерували до суду справу за обвинуваченням офіцера Національної гвардії РФ, який причетний до розстрілу цивільних автомобілів у Гостомелі Київської області під час окупації в лютому 2022 року.

"Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира взводу спецпідрозділу військ нацгвардії рф по Красноярському краю за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні Київської обласної прокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

Розслідування встановило, що 25 лютого 2022 р. в окупованому Гостомелі обвинувачений і його співслужбовці отримали наказ від свого командира на вбивство цивільного населення. "Перебуваючи на бойових позиціях у районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався вулицею Шевченка в напрямку Бучі", - зазначено в повідомленні.

За інформацією облпрокуратури, водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення.

"Загалом військовослужбовці зазначеного загону під час перебування на позиціях у Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, унаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 поранено", - наголошують у прокуратурі.