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12:02 29.04.2024

Петиція із закликом прибрати Булгакова з публічного простору Києва набрала потрібну кількість голосів

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Петиція на сайті Київської міської ради з закликом усунути російського письменника Михайла Булгакова з публічного простору столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 8 квітня, станом на 25 квітня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Прошу КМДА, КМВА, Київську міську раду здійснити організаційно-правові заходи щодо повного усунення (демонтажу) з публічного простору пам’ятника М. А. Булгакову (Андріївський узвіз, 13), меморіальної дошки М. А. Булгакову (Андріївський узвіз, 13), перейменування та зміни експозиції філії комунального Музею історії міста Києва - Літературно-меморіального музею М. Булгакова (Андріївський узвіз, 13)", - ідеться в тексті петиції.

За словами автора петиції, наявність у публічному просторі Києва меморіальної дошки, пам'ятника та музею Булгакова є порушенням закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Як повідомлялося, у березні в Експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) із визначення приналежності об'єктів до символіки російської імперської політики заявили, що використання імені російського письменника Михайла Булгакова в топоніміці та встановлення йому пам'ятників є пропагандою російської імперської політики.

У Літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова (Київ) вважають тенденційними та поверхневими висновки Експертної комісії УІНП щодо Булгакова.

У серпні 2022 року Національна спілка письменників України (НСПУ) виступила за закриття в Києві музею письменника Михайла Булгакова й відкриття натомість музею українського композитора Олександра Кошиця.

У лютому 2024 року в Києві в межах дерусифікації та декомунізації у Святошинському районі вул. Булгакова перейменували на честь Вахтанга Кікабідзе.

Теги: #булгаков #петиція

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