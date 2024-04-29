Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерка, Кізомис, Іванівка, Станіслав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирка, Ольгівка, Дар'ївка, Дудчани та місто Херсон", - йдеться в його телеграм-каналі.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 5 приватних будинків. Було зафіксовано влучення в навчальний заклад, дитячий садок, об'єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає, додав голова ОВА.