Події

08:18 29.04.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

1 хв читати
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерка, Кізомис, Іванівка, Станіслав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирка, Ольгівка, Дар'ївка, Дудчани та місто Херсон", - йдеться в його телеграм-каналі.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 5 приватних будинків. Було зафіксовано влучення в навчальний заклад, дитячий садок, об'єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає, додав голова ОВА.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 28.04.2024
Агресор у неділю обстрілював Нікополь та Покровську ОТГ – голова ОВА

Агресор у неділю обстрілював Нікополь та Покровську ОТГ – голова ОВА

12:13 28.04.2024
Росіяни скинули 11 КАБ на правобережну частину Херсонської області - ОВА

Росіяни скинули 11 КАБ на правобережну частину Херсонської області - ОВА

08:46 28.04.2024
Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

07:40 28.04.2024
У Миколаєві після атаки БПЛА пошкоджено рекреаційні та інфраструктурні об'єкти

У Миколаєві після атаки БПЛА пошкоджено рекреаційні та інфраструктурні об'єкти

19:01 27.04.2024
Росіяни обстріляли Козацьке, постраждали троє людей

Росіяни обстріляли Козацьке, постраждали троє людей

16:41 27.04.2024
Сучасні карети швидкої допомоги від партнерів із Німеччини доставлять на Херсонщину - ОВА

Сучасні карети швидкої допомоги від партнерів із Німеччини доставлять на Херсонщину - ОВА

10:56 27.04.2024
Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

10:27 27.04.2024
Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів у Херсонській області, 1 житель загинув, 8 поранено - обладміністрація

Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів у Херсонській області, 1 житель загинув, 8 поранено - обладміністрація

18:30 26.04.2024
У Золотій Балці Херсонської області двоє постраждалих від атаки російського дрона - обладміністрація

У Золотій Балці Херсонської області двоє постраждалих від атаки російського дрона - обладміністрація

15:48 26.04.2024
На Херсонщині ворожий БПЛА атакував цивільне авто, постраждав чоловік - ОВА

На Херсонщині ворожий БПЛА атакував цивільне авто, постраждав чоловік - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Снайпери СCО ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

Ворог за добу втратив 1320 осіб

Загиблі в Німеччині двоє громадян України були військовослужбовцями, які проходили там медичну реабілітацію, консульство встановлює зв'язок із їхніми рідними - МЗС

Україна все ще чекає на постачання обіцяних США озброєнь – Зеленський

Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншини у Палаті представників США, запросив його в Україну

ОСТАННЄ

В уряді вважають недоцільним створення зоополіції у структурі Нацполіції

Ворог вранці атакував дві громади Сумської області

Окупанти за добу завдали 346 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області, є поранений

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів за добу постраждали три мирні жителі

РФ з важкої артилерії атакувала Нікополь

Снайпери СCО ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

Ворог за добу втратив 1320 осіб

На фронті за добу сталося 131 бойове зіткнення, ЗС України відбили 55 атак на авдіївському напрямку

Росіяни за добу здійснили один ракетний та 82 авіаудари

Три людини загинули в результаті торнадо у США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА